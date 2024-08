Ticket Alert: Latto, Kaytranada, and More Seattle Events Going On Sale This Week

Plus, More Event Updates for August 15

Tickets go on sale at 10 am unless otherwise noted.

ON SALE FRIDAY, AUGUST 16

MUSIC

Arc De Soleil: Hypno Sun Tour

The Crocodile (Sat Nov 23)

On sale at 7 am

Balkan Bump

The Crocodile (Sat Nov 23)

GEMINI

The Showbox (Thurs Nov 7)

Guster

Moore Theatre (Feb 11, 2025)

On sale at noon

Jean Dawson - Glimmer of God Tour

The Showbox (Sun Dec 8)

Jeffrey Martin Records a Live Album w/ special guest Bart Budwig

Tractor Tavern (Thurs Oct 24)

Kaytranada

WaMu Theater (Fri Oct 11)

Latto

WaMu Theater (Mon Nov 25)

Real Friends

El CorazΓ³n (Wed Oct 30)

On sale at 9 am

Shallou

Neumos (Fri Nov 15)

State Champs

Showbox SoDo (Sat Nov 16)

On sale at noon

Wale - Every Blue Moon Tour

Neptune Theatre (Sat Oct 19)

PODCASTS

Chelcie Lynn & Paige Ginn: The Viral Podcast Live

The Showbox (Mon Oct 7)

SPORTS & RECREATION

AEW: WrestleDream

Tacoma Dome (Sat Oct 12)

ON SALE NOW

MUSIC

Babylon

The Crocodile (Sat Nov 2)

An Evening with Branford Marsalis

Triple Door (Dec 6–7)

KREAM

Showbox SoDo (Sat Dec 21)

Rav & Kill Bill: The Rapper - Keep the Change Tour

The Crocodile (Mon Nov 4)

COMEDY

Iliza Shlesinger

The Crocodile (Wed Aug 28)

New date added

ON SALE SOON

GEEK & GAMING

Emerald City Comic Con

Seattle Convention Center (Mar 6–9, 2025)

On sale Thurs Aug 22